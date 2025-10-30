6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ

6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬੁਸਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : October 30, 2025 at 10:52 AM IST
ਬੁਸਾਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬੁਸਾਨ ਵਿੱਚ 32ਵੀਂ APEC ਆਰਥਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਲਾਲ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
"could be", says US President Donald Trump on being asked if he is planning to sign a trade deal with Chinese President Xi Jinping in Busan, South Korea
US network pool via Reuters
ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ 2025 APEC ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗਯੋਂਗਜੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।
Chinese President Xi Jinping says, "a few days ago, in a latest round of consultation, our two economic and trade teams reached a basic consensus on addressing our respective major concerns and made encouraging progress. this provided the necessary conditions for our…"
ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਯਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ।"
ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ G2 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ G7 ਅਤੇ G20 ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ 32ਵੀਂ APEC ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ-ਮਯੁੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਪਹੁੰਚੇ।'
U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping shake hands as they meet in Busan, South Korea, on the final day of Trump's trip to Asia.
ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ
ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
'ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ'
ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਰੂਸ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਦੂਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ''ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।" ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੁਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।