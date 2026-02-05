ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡੋਮੇਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ
ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (TCOs) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡੋਮੇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦਵਾਈ ਸੇਵਨ (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼) ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ DEA ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
DEA ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਲਟਡਾਊਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (TCOs) ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡੋਮੇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡੀਈਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਡੀਈਏ ਦੇ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਫੀਲਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2022 ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ DEA ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DEA ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ।