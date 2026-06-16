ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ B-52 ਬੰਬਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼, 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ B-52 ਬੰਬਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼, 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ।
By ANI
Published : June 16, 2026 at 7:30 AM IST
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੋਜਾਵੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਡਸ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਬੀ-52 ਸਟ੍ਰੈਟੋਫੋਰਟਰੈਸ ਬੰਬਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11:20 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਡਵਰਡਸ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਜੇਮਜ਼ ਹੇਅਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।"
ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਿਆ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਗੁਬਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਨਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸੀਏਐਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਬਾਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਮਾਸਟਰ ਸਾਰਜੈਂਟ ਜੋਸ਼ੂਆ ਟੀ. ਸਕਾਰਲੋਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।'
ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਰਾਡਾਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੀ-52 ਸਟ੍ਰੈਟੋਫੋਰਟਰੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1955 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।