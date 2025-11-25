ETV Bharat / international

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ US ਸਪੋਰਟੇਡ ਐਡ ਕੰਪਨੀ GHF ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਜ਼ਾ ਹਿਊਮੈਨਟੇਰੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ।

US AID Company GHF
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ US ਸਪੋਰਟੇਡ ਐਡ ਕੰਪਨੀ GHF ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦ (FILE PHOTO:AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 25, 2025 at 9:57 AM IST

ਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਸਮਰਥਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਹਿਊਮੈਨਟੇਰੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (GHF), ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਦਲਾਲਚੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੰਡ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

GHF ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੌਨ ਐਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ।"

GHF ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।

ਫਲਸਤੀਨੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨਿਕ ਅਕਸਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਸੈਨਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।

GHF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਖਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਸਟਨ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੇ।

ਐਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GHF ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "GHF ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ CMCC ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ GHF ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਗੇ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GHF ਨੇ "ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੇ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

WAR ON GAZA
ISRAEL
GAZA
US ਸਪੋਰਟੇਡ ਐਡ ਕੰਪਨੀ GHF
