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ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Mohan Bhagwat In New York
ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ (ANI)
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By ANI

Published : August 30, 2026 at 1:08 PM IST

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ਨਿਊਯਾਰਕ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ' ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਡੀ.ਐਨ.ਏ.' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਏਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਬਹੁਲਵਾਦ' ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ' ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ।"

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਬਹੁਲਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'"

ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ 'ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ' ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ।"

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ" ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ।

ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ।" ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ 'ਕਰਮ ਭੂਮੀ' (ਕਰਮ/ਕੰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ) ਅਤੇ 'ਜਨਮ ਭੂਮੀ' (ਜਨਮ ਭੂਮੀ) ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਆਓ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਕਿਸਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"- ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਏਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ' ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ
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MOHAN BHAGWAT IN NEW YORK

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