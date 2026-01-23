ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹਟਾਇਆ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ WHO 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
Published : January 23, 2026 at 10:07 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ WHO ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਰੋਨਾ (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ WHO 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, WHO ਨੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਏਜੰਡੇ" ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ" ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WHO ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WHO ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। WHO ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਧੇ, ਦੁਵੱਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।" ਜਦੋਂਕਿ WHO ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ "ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ WHO ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 26 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।