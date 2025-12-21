ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਡਰੱਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
Published : December 21, 2025 at 10:01 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ "ਨਾਕਾਬੰਦੀ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਦੁਰੋ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ੈਵਰੋਨ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਔਸਤਨ 600,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਦੁਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।