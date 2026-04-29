ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ OPEC ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ 1 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (OPEC) ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : April 29, 2026 at 7:37 AM IST
ਦੁਬਈ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਨੇ OPEC (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। UAE 1 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ OPEC ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। UAE ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ, WAM ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
UAE ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ UAE ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
UAE ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ
ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ UAE ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਸਰ
ਯੂਏਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਓਪੇਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਪੇਕ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ "ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਓਪੇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ "ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।"