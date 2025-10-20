ETV Bharat / international

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।

UNITED AIRLINES
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ (symbolic picture)
October 20, 2025

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ 36,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਬੋਇੰਗ 737 ਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਡੇਨਵਰ ਤੋਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਲਾਈਟ 1093 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਲਾਈਟ 1093 ਆਪਣੀ ਮਲਟੀਲੇਅਰ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਟੀਮ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। 2023 ਦੀ FAA ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਖਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰਬੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪੀਆਰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਲੈਕਸਾ ਬ੍ਰੀਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ EMAS ਵਿੱਚ ਸਨ।" ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ EMAS, ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕੁਚਲਣਯੋਗ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੀਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਨਵੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਨਵੇ ਟਰੱਕ ਰੈਂਪ ਵਾਂਗ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਉਸ ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਈ, ਇੱਕ ਵਾੜ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਟਰਸ ਕਰੀਕ ਰੋਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਹੈ।" ਕੁਝ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਝੁਲਸਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 737 ਮੈਕਸ 8 ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਗੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਚਾਰ ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਬਿਟਲ ਮਲਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।

