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ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ'

ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

US SAUDI NUCLEAR PACT
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AFP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 23, 2026 at 10:51 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ-ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ "ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਫਲ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕ (ਗੈਰ-ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ

ਟਰੰਪ 2020 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਸੌਦਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਲ-ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ "ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਉੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਣ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ "ਉਪਲਬਧ" ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

US SAUDI NUCLEAR PACT
SAUDI NORMALIZE ISRAEL RELATIONS
ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ
US SAUDI NUCLEAR PACT

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