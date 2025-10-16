ETV Bharat / international

ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅੰਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। 319 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 44 ਮਿਲੀਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ।

UN WORLD FOOD PROGRAM
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By AP (Associated Press)

Published : October 16, 2025 at 7:35 PM IST

3 Min Read
ਰੋਮ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ "ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।"

ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 13.7 ਮਿਲੀਅਨ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵੱਡੇ ਵਿਘਨਾਂ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਂਗੋ, ਹੈਤੀ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਹਨ।

ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ...

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿੰਡੀ ਮੈਕਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।" WFP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 40% ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ 6.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਅਤੇ ਆਪਣੇ 22,000-ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 6,000 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਕਕੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"

ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ

ਰੋਮ ਸਥਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, 319 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 44 ਮਿਲੀਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ।

ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ

WFP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਯੂਐਸਏਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

WFP ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਖੀ ਜੀਨ-ਮਾਰਟਿਨ ਬਾਉਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ WFP ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, "ਪੂਰੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ WFP ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।"

ਬਾਉਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "WFP ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ WFP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਨੀ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ WFP ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

