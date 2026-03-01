ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
By PTI
Published : March 1, 2026 at 3:35 PM IST
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਤ ਹੋਈ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਲਗਾਮ "ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ" ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ,"।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਹਿਰੀਨ, ਇਰਾਕ, ਜਾਰਡਨ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ "ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਚ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਤੁੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,"। "ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਖਮੇਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਬੰਬਾਰੀ" ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।"
ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਾਈਕ ਵਾਲਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਦਾ ਉੱਨਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਵਾਲਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।" ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਡੈਨੀ ਡੈਨਨ, ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ "ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ" ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ,"। "ਅਸੀਂ ਆਵੇਗਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਮੀਰ ਸਈਦ ਇਰਾਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ "ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਮਲਾ" ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਗੋਂ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।"
ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਇਰਾਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰਮੋਜ਼ਗਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਈਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।"