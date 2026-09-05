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ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਰਤ? ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਇਆ 'ਵੱਡਾ'

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 164 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।

UN Adopts new map
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ (AFP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2026 at 1:38 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਗੋ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ (AU) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ "ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ" ਮਤੇ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਣੇ 164 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

"ਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ"

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ "ਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ" ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੋਟ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮਰਕੇਟਰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮਰਕੇਟਰ ਨਕਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਾ 14 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ

ਮਰਕੇਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਭੂਮੀ ਪੁੰਜ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਆਕਾਰ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੋਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਮਰਕੇਟਰ ਨਕਸ਼ਾ 1569 ਵਿੱਚ ਫਲੇਮਿਸ਼ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗੇਰਾਰਡਸ ਮਰਕੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰਪੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਧਰੁਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਗਲੋਬ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ "ਬਰਾਬਰ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ-ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 54 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

"ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ"

ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੋਗੋ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਬਰਟ ਡੂਸੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੂਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ "ਬਰਾਬਰ ਧਰਤੀ" ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ-ਨੋਏਲ ਬੈਰੋਟ ਨੇ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਕੇਟਰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਰਕੇਟਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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