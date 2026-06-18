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ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਮਲਾ G7 ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।

DRONE ATTACK ON MOSCOW
ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : June 18, 2026 at 8:27 PM IST

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ਮਾਸਕੋ: ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (9 ਮੀਲ) ਦੂਰ, ਮਾਸਕੋ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲ-ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਣਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀ ਸਿਬੀਹਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ 'ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ'? ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

DRONE ATTACK ON MOSCOW
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ (AP)

ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਚਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਆਂਦਰੇ ਵੋਰੋਬਯੋਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਰੋਨ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਝੁਕੋਵਸਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਯੁੱਧ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ "ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ" ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

DRONE ATTACK ON MOSCOW
ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ (AP)

ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਰੂਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਆਈਪੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 555 ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ।

ਪੁਤਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (430 ਮੀਲ) ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ - ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕੋ ਵੀ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ।" ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।"

ਪੱਛਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਡਰੋਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G7 ਸੰਮੇਲਨ "ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ - ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।

ਟਰੰਪ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਸੇਲਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।"

ਖੇਤਰੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਓਲੇਹ ਗ੍ਰਿਗੋਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੁਮੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਲਾਈਡ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 64 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਨੀਪ੍ਰੋਪੇਟ੍ਰੋਵਸਕ ਖੇਤਰੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਓਲੇਕਜ਼ੈਂਡਰ ਹੰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡਨੀਪ੍ਰੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

TAGGED:

MOSCOW OIL REFINERY
ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ
DRONE ATTACK ON MOSCOW

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