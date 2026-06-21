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ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ 4 ਦੀ ਮੌਤ, ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਰੂਸ-ਸਮਰਥਿਤ ਕਰੀਮੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰਗੇਈ ਅਕਸੀਓਨੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 28 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

Crisis in Crimea due to Ukrainian drone attacks
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ 4 ਦੀ ਮੌਤ (AFP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 21, 2026 at 6:07 PM IST

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ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਾਸਕੋ-ਸਮਰਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ - ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬੇਸ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਰੂਸ-ਸਮਰਥਿਤ ਕਰੀਮੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰਗੇਈ ਅਕਸੀਓਨੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੇਰਚ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਤੇਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਕਸੀਓਨੋਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੱਜ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 09:00 (0700 GMT) ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕ੍ਰਾਸਨੋਦਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਥਾਨਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਾਈਮੇਨਰਗੋ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।" ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਜਵਾਬ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਪੁਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ।

ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਡਰੋਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੂਸ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ।

ਰੂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਹਮਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ, ਐਨਰਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।'

TAGGED:

FUEL SALES
UKRAINIAN STRIKES ON RUSSIA
ਯੂਕਰੇਨ ਹਮਲੇ ਚ 4 ਮਰੇ
CRISIS IN CRIMEA DRONE ATTACKS
MANY KILLED IN UKRAINE STRIKE

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