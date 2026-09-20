ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਦਾਗੇ, ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 450 ਮਾਸਕੋ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸਨ।
Published : September 20, 2026 at 4:51 PM IST
ਮਾਸਕੋ: ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ' ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 1,100 ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਗੇਈ ਸੋਬਯਾਨਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ 450 ਡਰੋਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 'ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ' (ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦਫਤਰ) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026
ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਰੂਸ 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ।
ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਗਵਰਨਰ ਆਂਦਰੇਈ ਵੋਰੋਬਯੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 74 ਸਾਲਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 44 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਵ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਫਲੇਮਿੰਗੋ ਅਤੇ ਪੇਲੀਕਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹਨ ਜੋ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ," ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੀਵ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀਵ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਹੈ - ਇੱਕ ਵੋਟ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਰਹਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਰੂਸ ਚਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਕਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀਵ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਰੀਮੀਅਨ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 1,100 ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਗੇਈ ਸੋਬਯਾਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ 450 ਡਰੋਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ "ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਮਲਾ" ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।"
ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਕਰੇਨ ਫੌਜੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,250-ਕਿਲੋਮੀਟਰ (780-ਮੀਲ) ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।