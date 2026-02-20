ਯੂਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
By PTI
Published : February 20, 2026 at 12:15 PM IST
ਲੰਡਨ: ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ 37 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਾਊਥਵਾਰਕ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਘੁਸਪੈਠ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ, ਦੋ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਜੋ ਹੇਅਸ ਜਾਂ ਸਾਊਥਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਸੂਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।"
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਿਡੀਆ ਵੈਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ - ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।"
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ-ਬਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਗੁਮਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪੈਡਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 'ਵਾਇਰਲ' ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।"
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਯੰਤਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੇਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।