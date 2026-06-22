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ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੀਐਮ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ , ਪੌਂਡ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ

ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

KEIR STARMER RESIGNS
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੀਐਮ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ (ani)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 22, 2026 at 5:19 PM IST

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ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੁਦਰਾ, ਪੌਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੌਂਡ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ $1.319 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਲੀਪਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ?
ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੌਂਡ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੌਂਡ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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KEIR STARMER
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ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ
KEIR STARMER RESIGNS

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