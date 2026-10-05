ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ "ਜ਼ਾਇਨਿਜ਼ਮ-ਨਸਲਵਾਦ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
By ANI
Published : October 5, 2026 at 1:28 PM IST
ਲੰਡਨ: ਯੂਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2026 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਇਓਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਜੈਕ ਪੋਲਾਂਸਕੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਤਾ 1,022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 813 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਇਓਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਇਓਨਿਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ (ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ) ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ਾਇਓਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ
ਜ਼ਾਇਓਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਾਈਕਾਟ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (BDS), ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Statement by the Ministry of Foreign Affairs of the state of Israel in regards to UK Green Party Annual Conference Today, the Green Party in Britain ceased to act as a political party and became a body that gives legitimacy to terrorism. The Greens have adopted not only the green of Hamas, but also its ideology: the elimination of the State of Israel through armed struggle. The shocking resolution adopted today legitimises armed struggle, calls for a Palestinian state “from the river to the sea” - meaning the destruction of the State of Israel - and labels as “racist” the aspiration of the Jewish people for self-determination. This goes far beyond the boundaries of legitimate political debate. As long as this resolution remains in place, it will stand as a stain on the history of the United Kingdom. Every political party in Britain, first and foremost the governing Labour Party, must unequivocally reject this twisted resolution.— Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) October 4, 2026
ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।" ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਐਲਾਨੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।" ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
"ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ"
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜ਼ਾਇਓਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਨਦੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ' ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਅਲਾਇੰਸ (IHRA) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗਿਡੀਅਨ ਸਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਕ ਪੋਲਾਂਸਕੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗਿਡੀਅਨ ਸਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਕ ਪੋਲਾਂਸਕੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
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