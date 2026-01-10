"ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ" ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : January 10, 2026 at 11:27 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ।
#WATCH | US President Donald Trump says, " iran is in big trouble. people are taking over certain cities that nobody thought were really possible... we are watching the situation carefully... if they (governemnt of iran) start killing people as they have in the past, we will get… pic.twitter.com/w7FZNZHnVP— ANI (@ANI) January 9, 2026
ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਈਰਾਨ
ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂਗੇ,ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।'
'ਨੇੜਿਓਂ ਰੱਖ ਰਹੇਂ ਹੈ ਨਜ਼ਰ'
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ' ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।'
'ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ'
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਬੱਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।' ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ'
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਆਇਤੁੱਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
"ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਆਦਮੀ (ਟਰੰਪ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰਊਨ, ਨਿਮਰੂਦ, ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ - ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"