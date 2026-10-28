ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
Published : October 28, 2026 at 11:42 AM IST
ਦੁਬਈ: ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਜ਼ਾਇਦ II ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
UAE President confers the First Class Order of Zayed II on the flydubai crew members involved in September’s in-flight incident, in recognition of their courageous efforts to ensure the safety of passengers. The honours were presented by Hamdan bin Mohammed, who commended the crew’s actions and sense of responsibility.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 27, 2026
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਟਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਕਪਿਟ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਜ਼ਾਇਦ II ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ
ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਜ਼ਾਇਦ II ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ "ਮੱਛਰ" (ਕੈਪਟਨ) ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਯੂਏਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ "ਨਾਗਰਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦਾਨ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਮਕਤੂਮ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਇਦ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਮਕਤੂਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਏਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ੇਖ ਹਮਦਾਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਖ ਹਮਦਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਹਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਮੱਛਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਸ਼ੇਖ ਹਮਦਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਦਇਆ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।" ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਏਈ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੱਛਰ, ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਲਾਈਟ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਫਲਾਈ ਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ, ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੇ ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।
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