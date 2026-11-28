ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਪਸ ’ਚ ਟੱਕਰ, ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਮਰੀਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਟਕਰਾ ਗਏ।
Published : November 28, 2026 at 11:28 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (ਡੀ.ਸੀ.ਏ.) 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੰਭ (ਵਿੰਗਸ) ਟੇਕਆਫ ਲਈ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਗਣੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FAA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਡੱਲਾਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਫਲਾਈਟ 638 ਦਾ ਵਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ 2152 ਦੇ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਟੇਕਆਫ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀਵੇਅ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਂਚ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ, FAA ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੱਕਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਉਡਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FAA) ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫੇਡੇਕਸ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਆਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, FAA ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
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