ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਲਟ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ।
Published : May 18, 2026 at 12:26 PM IST
ਬੋਇਸ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਡਾਹੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਐਰੋਬੈਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਵਾਈ ਕਰਤਬ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਇਡਾਹੋ ਦੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੋਮ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੇਵੀ ਜੈੱਟਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿਡਬੇ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਟੈਕ ਸਕੁਐਡਰਨ 129 ਦੇ ਦੋ ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ EA18-G ਗ੍ਰੋਲਰ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਯੂਐਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਫਲੀਟ ਦੇ ਨੇਵਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਮੇਲੀਆ ਉਮਯਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ," ਕਿਮ ਸਾਈਕਸ, ਸਿਲਵਰ ਵਿੰਗਜ਼ ਆਫ ਇਡਾਹੋ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।'
ਜਹਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ
ਬੇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਮੀਲ (80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ।
EA-18G ਗ੍ਰੋਲਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ F/A-18 ਸੁਪਰ ਹੌਰਨੇਟ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ੇਨ ਓਗਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫਿਲਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਟੱਕਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ।
"ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਲਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ," ਓਗਡੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਰੈਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ 29 mph (47 kph) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਜੰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਥੰਡਰਬਰਡਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਕੁਐਡਰਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਨਫਾਈਟਰ ਸਕਾਈਜ਼ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂਗ-ਗਲਾਈਡਰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।