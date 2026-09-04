ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ: ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ 2 ਲੋਕ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ: ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ 2 ਲੋਕ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ 3ਏ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
By ANI
Published : September 4, 2026 at 5:50 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ (ਨੇਪਾਲ): ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ 3A ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨਯੂਪਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੋਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਜਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੇ ਸਾਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਛੋਨੀ ਦੇ ਬੀਰੇਂਦਰ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨੌਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ 3A ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਸੁਵਾ ਵਿੱਚ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, "ਹਾਂ।"
त्रिशूली-3A मा जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्रबाट दुई जना व्यक्तिको जिवितै उद्धार #NepaliArmy #नेपालीसेना #BhotekoshiFlood pic.twitter.com/PLiOsN7KjM— Nepali Army (@NepaliArmyHQ) September 4, 2026
ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗਾਈਆਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨਯੂਪਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਯੂਪਾਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,290 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।