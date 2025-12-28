ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੀਆਂ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਜੇਦਾਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 2 ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਅਰਪੋਟ ਉਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜੇਦਾਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਪੀਆਈਏ) ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਆਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਆਈਏ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
پی آئی اے کی دو ایئر ہوسٹس جدہ ائیر پورٹ پر آپس میں لڑ پڑیں ۔۔ پہلے تلخ جملوں کا تبادلہ اور گالیاں ۔ pic.twitter.com/XQTqj4wugs— Muhammad Zeeshan Awan (@surrakimuhammad) December 28, 2025
ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਦਾਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਆਈਏ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਮੁਲਤਾਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਖਿੱਚ ਧੁਹ
ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੀਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ?" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸਕਿੰਟ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ'।
ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਮੁਅੱਤਲ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਆਈਏ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਆਈਏ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।