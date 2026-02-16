ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੰਦੂ MP ਬਣੇ ਹਿੱਸਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤਰਜੀਹ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੰਦੂ MP ਬਣੇ ਹਿੱਸਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤਰਜੀਹ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Published : February 16, 2026 at 8:54 AM IST|
Updated : February 16, 2026 at 9:08 AM IST
ਢਾਕਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਹਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ,ਜੋ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
'ਇਹ ਹਨ ਦੋ ਜੇਤੂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ'
ਗੋਯੇਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਨਿਤਾਈ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਕਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਗੁਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਰਾਏ ਬੀਐਨਪੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਚਿਨ ਪਰੂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਐਨਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਹਨ।
'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ'
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਚਿਨ ਪਰੂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੰਦਰਬਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਮਾ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਧੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਚਕਮਾ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਦੀਪੇਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਰੰਗਾਮਤੀ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਸੱਪਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। 170 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚਕਮਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰੂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਿੰਦੂ'
ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। 22 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 67 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ।
'ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ'
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 17 (CPB) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BSD) ਨੇ ਅੱਠ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BMJP) ਨੇ ਨਵੀ ਅੱਠ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਲ (BASOD) ਨੇ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। BNP ਨੇ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ। ਜਮਾਤ ਏ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖੁਲਨਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਹ ਖੁਲਨਾ-1 ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸਨ। ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਐਨਪੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, 49.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 209 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਮਾਤ ਏ ਇਸਲਾਮੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 31.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 68 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਨੇ ਛੇ ਅਤੇ 3.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।