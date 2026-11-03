ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਰੋਟਰ ਬਲੇਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾ ਗਏ।
By PTI
Published : November 3, 2026 at 1:01 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੱਬ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੋਲੁਖੁੰਬੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 47 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8:11 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਸੋਲੁਖੁੰਬੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੁੰਬੂ ਪਾਸਾਂਗ ਲਹਾਮੂ ਪੇਂਡੂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਾਰਡ 4 ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਚੇ ਵਿਖੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ।
49 ਸਾਲਾ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਟੇਲ
ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੌਸਮ ਤਮਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਬਲਰਾਮਰਾਮਾਡੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਸ਼ਟੇਲ ਏਅਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 49 ਸਾਲਾ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਟੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਮਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਪਾਇਲਟ, ਫਿਸ਼ਟੇਲ ਏਅਰ ਦੇ ਰਬਿੰਦਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਏਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਜਵਲ ਕੇਸੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਠਮੰਡੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
सोलुखुम्बुमा फिस्टल एयर र एयर डाइनेष्टीको हेलिकोप्टर यसरी ठोक्कियो।👇️ #nepal #BreakingNews #everyoneシ゚ https://t.co/5nGYO8noK2— Nirmal Prasai🇳🇵 (@NirmalPrasai5) November 3, 2026
ਫੇਰੀਚੈ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਲਰਾਮਰਾਮਡੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'