ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇ

ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇ
ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
Published : May 19, 2026 at 10:59 AM IST
ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ/ਅਮਰੀਕਾ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।'
ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਕਾਟ ਵਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ (ICSD) 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਨਵਾਹਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ' (Hate Crime) ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।"
Two teenage gunmen opened fire on Monday at the Islamic Center of San Diego, California, killing three men outside the mosque, one of them a security guard, before the two suspects were found dead, apparently from self-inflicted gunshot wounds, police said.— ANI (@ANI) May 18, 2026
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ "ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ" ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੀੜਤ ਬਾਲਗ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ICSD ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧਮਕੀ "ਖ਼ਤਮ" ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
"ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ"
ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ, ਤਾਹਾ ਹਸਨ, ਨੇ ICSD ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ - ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਣੇ - ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਦਰਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕੇਂਦਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।"
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਟੌਡ ਗਲੋਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ "ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ"। ਗਲੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ICSD ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਕਲੇਅਰਮੋਂਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।