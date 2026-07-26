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ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਕਾਰਣ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਘਰ, ਵਾਈਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬੋਰਡੋ ਵੱਲ ਭੱਜੇ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰੇਂਟ ਨੁਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਲਈ "ਮੁਸ਼ਕਲ" ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

FRANCE LAKH PEOPLE HOMELESS
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਕਾਰਣ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਘਰ (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : July 26, 2026 at 5:14 PM IST

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Lege-Cap Ferret: ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ 55,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 220,000 ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਾਈਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰਡੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਗੁਆਂਢੀ ਸਪੇਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।

'ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ'

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗਿਰੋਂਡੇ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡੋ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

'ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਤ'

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰੇਂਟ ਨੁਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰਡੋ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਅਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।'

'ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ'

ਗਿਰੋਂਡੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਈਨ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 42,000 ਹੈਕਟੇਅਰ (162 ਵਰਗ ਮੀਲ) ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨਹਟਨ ਟਾਪੂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ।

'ਜਹਾਜ਼, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ'

ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰਡੋ ਵੱਲ ਅੱਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਰਡੈਂਟ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਭੇਜੇ ਹਨ।

'ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼'

ਨੂਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ A400M ਫੌਜੀ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੁੱਕੇ, ਅੱਗ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੇਰੂ-ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਟਾਰਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪਲੱਮ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਰਡੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਥਾਮਸ ਕੈਜ਼ੇਨੇਵ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ "ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ" ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (9 ਮੀਲ) ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਰੋਂਡੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

'3,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ'

ਲੈਂਡੇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੂਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 36,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 250,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੁਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 550 ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ'

ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ 116,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਨਗਰ, ਮੈਨਿਸੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਜੋ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਹੈ।

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