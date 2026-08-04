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ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਨ।

lawsuit against Trump tariffs
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ (AP)
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By IANS

Published : August 4, 2026 at 10:18 AM IST

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ਨਿਊਯਾਰਕ: 25 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 60 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 10% ਜਾਂ 12.5% ​​ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਦਾ 99.4% ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੱਠਜੋੜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ

ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਿਆਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਮਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਰੇਫੀਲਡ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਫੀਲਡ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਰੇਗਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਆ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 301 ਟੈਰਿਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ

ਨਿਊਯਾਰਕ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਹਵਾਈ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਕੈਂਟਕੀ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੇਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਓਰੇਗਨ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਵਰਮੋਂਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

TAGGED:

TARIFFS
US STATES SUE TRUMP ADMINISTRATION
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ
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