ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ: ਤੁਰਕੀ
ਤੁਰਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
Published : August 9, 2026 at 7:25 AM IST
ਅੰਕਾਰਾ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਮੱਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ' ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾਟੋ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਦੋਲੂ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਕਾਨ ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।" ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਥੀ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।