ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਜੈੱਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਿਜ਼ਿਲੇਲਮਾ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ
ਬਾਈਕਰ ਦਾ ਤੁਰਕੀ ਜੈੱਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਰੋਨ ਕਿਜ਼ਿਲੇਲਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਡਰੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਹਵਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
Published : December 2, 2025 at 8:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਈਕਰ ਦਾ ਤੁਰਕੀ ਜੈੱਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਏਵੀ ਕਿਜ਼ਿਲੇਲਮਾ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਗੋਕਡੋਗਨ ਮੀਡੀਅਮ-ਰੇਂਜ ਏਅਰ-ਟੂ-ਏਅਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਕਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
MQ-9 ਰੀਪਰ, XQ-58 Valkyrie, Skyborg Demonstrator ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ Wing Loong-3 ਜਾਂ FH-97 ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਏਅਰ-ਟੂ-ਏਅਰ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੈੱਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਏਰੀਅਲ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ BVR ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਏਅਰ-ਤੋਂ-ਏਅਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਡਬਲਯੂਵੀਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ Bayraktar KIZILELMA ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਬਿਓਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੇਂਜ (ਬੀਵੀਆਰ) ਏਅਰ-ਟੂ-ਏਅਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਵਾਈ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।
ਕਿਜ਼ੀਲੇਲਾਮਾ ਡਰੋਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
ਬੇਕਾਰ ਨੇ ਕਿਜ਼ੀਲੇਲਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹਵਾਈ ਲੜਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀਅਰ, ਰਾਡਾਰ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹਮਲਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਡਰੋਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ 13,700 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਛੱਤ 7,600 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸੋਨਿਕ, ਟਰਾਂਸੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਬਸੋਨਿਕ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਸਪੀਡ ਮੈਕ 0.6 ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸਪੀਡ ਮੈਕ 0.9 ਹੈ। UAV ਦਾ ਖੰਭ 10 ਮੀਟਰ, ਲੰਬਾਈ 14.5 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 3.5 ਮੀਟਰ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ AI-25TLT ਅਤੇ AI-322F ਇੰਜਣ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। AI-322F, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰਬਰਨਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਜ਼ੀਲੇਲਾਮਾ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਜ਼ਿਲੇਲਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ TEBER-82 ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੇਡੀਏਐਮ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲੁਨ ਗਾਈਡਡ ਬੰਬ ਵੀ ਸਨ।
ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ASELSAN ਦੇ MURAD 100-A ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਜ਼ਿਲੇਲਮਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਕਿਜ਼ੀਲੇਲਾਮਾ ਯੂਏਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪਰੀਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜੈੱਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ASELSAN ਦੇ MURAD AESA ਰਾਡਾਰ ਦੁਆਰਾ KIZILELMA ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਡਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਗੋਕਡੋਗਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਈ-ਤੋਂ-ਹਵਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ UAV, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਡਾਰ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਲਾਈਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ:
- 1.5 ਟਨ ਪੇਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ
- 8.5 ਟਨ ਅਧਿਕਤਮ ਟੇਕ-ਆਫ ਵਜ਼ਨ
- 0.6 ਮੈਕ ਕਰੂਜ਼ ਸਪੀਡ
- 0.9 ਮੈਕ ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ
- 500 nm ਲੜਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ
- 25000 ਫੁੱਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਚਾਈ
- 3+ ਘੰਟੇ ਧੀਰਜ
- ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਉੱਚ ਮੈਨਊਵਰੇਬਿਲਿਟੀ
- ਸ਼ਾਰਟ-ਰਨਵੇਅ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ
- AESA ਰਾਡਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
- ਘੱਟ RCS (ਘੱਟ ਰਾਡਾਰ ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ)
- ਸਰਵਿਸ ਸੀਲਿੰਗ 45000 ਫੁੱਟ
- ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਚਾਈ 25.000 ਫੁੱਟ
- ਸੰਚਾਰ LOS ਅਤੇ BLOS
- ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 3+ ਘੰਟੇ
- ਕਰੂਜ਼ ਸਪੀਡ 0.6 ਮੈਕ
- ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ 0.9 mach
- MTOW 8500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
- ਪੇਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ 1500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
- ਟੇਕ ਆਫ/ਲੈਂਡਿੰਗ/ਕਰੂਜ਼/ਟੈਕਸੀ ਆਟੋਨੋਮਸ
- ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਟਰਬੋਫੈਨ ਇੰਜਣ
- ਪੇਲੋਡ - ISR ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਆਪਟੀਕਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, IR ਖੋਜ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਸਿਸਟਮ, ਮਲਟੀ ਮੋਡ AESA ਰਾਡਾਰ
- ਪੇਲੋਡ - ਹਥਿਆਰ ਲੇਜ਼ਰ ਗਾਈਡਡ ਹਥਿਆਰ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ
- ਵਰਜਨ ਸਬਸੋਨਿਕ, ਟਰਾਂਸੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ
- ਵਿੰਗਸਪੈਨ 10 ਮੀ
- ਲੰਬਾਈ 14.5 ਮੀ
- ਉਚਾਈ 3.5 ਮੀਟਰ
ਡਰੋਨ, ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ MQ-28 ਗੋਸਟ ਬੈਟ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ AIM-120 AMRAAM ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਕਿਜ਼ੀਲੇਲਾਮਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰਕੀ UAV ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਨਤ ਸੈਂਸਰ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਕਡੋਗਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦ ਏਈਐਸਏ ਰਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, UAVs ਉਹਨਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚੱਕਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਕਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਜਿਲੇਲਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਏਵੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ।'
ਹਵਾਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
KIZILELMA ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾ-ਤੋਂ-ਹਵਾਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ UAVs ਸਿਰਫ ਏਰੀਅਲ ਡੌਗਫਾਈਟਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਰਹਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੈੱਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ KIZILELMA ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ UAV ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰ-ਵਿੰਗਮੈਨ ਯੂਏਵੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੇਅਕਤਾਰ ਕਿਜ਼ਿਲੇਲਮਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਰਹਿਤ ਲੜਾਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।' 'ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੂਏਵੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਜ਼ਿਲੇਲਮਾ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।