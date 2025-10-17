ETV Bharat / international

ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ NSA ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 18 ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Trump's former NSA John Bolton accused
ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ NSA ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 17, 2025 at 9:39 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (NSA) ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਲਟਨ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। CNN ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ।

ਸੰਘੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਬੋਲਟਨ 'ਤੇ 18 ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ 10 ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। CNN ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਦੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ "ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, FBI ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬੋਲਟਨ ਦੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, DC ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ "ਗੁਪਤ," "ਗੁਪਤ," ਅਤੇ "ਗੁਪਤ" ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਬੋਲਟਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਟਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਲਟਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੋਲਟਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜੱਜ ਥੀਓਡੋਰ ਡੀ. ਚੁਆਂਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤਿ-ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।' ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਐਫਬੀਆਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲਟਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੰਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੋਲਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਏਓਐਲ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

