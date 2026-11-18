ਟਰੰਪ ਦਾ ਚੀਨ ਦੌਰਾ: ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ ਅਹਿਮ ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਜਿਨਪਿੰਗ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਟਰੰਪ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਈਰਾਨ/ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
By ANI
Published : November 18, 2026 at 6:36 PM IST
Shenzhen (China): ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਿਕੋਣੀ (ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ) ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਚੀਨ ਜਾ ਰਿਹਾਂ
ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ (ASEAN) ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ 'ਕਵਾਡ' (Quad) ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' (Truth Social) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਵਪਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
I am now heading to China, from the Philippines, where we had a wonderful meeting on Trade, National Security, and other subjects. I am pleased to announce that we made a new and completely different Trade Deal with the Philippines, one that will be a true landmark and, in particular, a Deal that will be great for our Farmers and those in the business of “Energy.” President Marcos is a powerful leader, and a man of high integrity and substance. It was an Honor to be with him, and his beautiful wife and son. See you in China! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 18 2026, 2:44 AM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 18, 2026
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਕੋਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ!"
ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਵਿਖੇ 'ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ' (APEC) ਫੋਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ (multipolar) ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।
ਸਬੰਧ ਸਥਿਰ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: