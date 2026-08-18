ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਈਡੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
By ANI
Published : August 18, 2026 at 11:54 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਫਗਾਰਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ (ਸੇਵ) ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?' ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, 646 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
Donald J. Trump shared his past post— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026
( TS: Aug 17 2026, 8:54 PM ET ) https://t.co/4sZluSyEKs pic.twitter.com/cqy7nyQcs4
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 'ਸਖ਼ਤ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।' ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 2026 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 435 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!" ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ "ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ" ਨੂੰ "ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਿੱਲ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ।" ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਪੰਗਤਾ, ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।" ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।