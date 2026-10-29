ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਆ Credit, ਕਿਹਾ- 'ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
By ANI
Published : October 29, 2026 at 9:16 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਓਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ।"
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ।' ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਖਾਸ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।'
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਡੈੱਡਲਾਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਪਲਟ ਗਏ," ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਿਮ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਤ 11:35 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ। (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) 97.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਕੋਲ 53 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ 48 ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 3.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੋਣ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਕੱਟਆਫ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ, 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇਦੀ ਪਬਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਹਰੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ-ਡਿਊਟੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਦੀ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।