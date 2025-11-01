ETV Bharat / international

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਟਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ

ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲੋਵੀਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਗੋਲਫ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ"।

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1990 ਅਤੇ 1996 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 79 ਸਾਲਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਚਾਨਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਬੁਰੇਵੈਸਟਨਿਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸਮਰੱਥ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਡਰੋਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਈਰਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ" ਕਿਹਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਜਾਪਾਨੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਹੋਨ ਹਿਡੈਂਕਯੋ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਏਐਫਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ "ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।"

ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ" ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ "ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ" ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਪਰ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਓ ਜਿਆਕੁਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ "ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ" ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।" ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 1996 ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਪ੍ਰੀਖਣ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਟੈਸਟ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਧਮਾਕੇ ਕਰੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸ ਕੋਲ 4,309 ਤੈਨਾਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ 3,700 ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ 600 ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ, 1945 (ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ 1,054 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਧਮਾਕਾ ਸਤੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਨੇਵਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 20-ਕਿਲੋਟਨ ਭੂਮੀਗਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਐਚ.ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

