H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਖ਼, ਕਿਹਾ- ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : November 12, 2025 at 2:05 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲੌਰਾ ਇੰਗ੍ਰਾਹਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ "ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ" ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ US$100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ US$1,500 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ H-1B ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ US$100,000 ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ," ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੌਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਰਜੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਮਾਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 500 ਜਾਂ 600 ਲੋਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ।"
ਟਰੰਪ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੁੰਡਈ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਖਿਅਤ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ, ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।"
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।