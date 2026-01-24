ETV Bharat / international

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ 'ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਿਹਾ- ਇਸਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੀਨ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TRUMP SLAM CANADA
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
By ANI

Published : January 24, 2026 at 3:36 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ' ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ" ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੈਨੇਡਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ"!" ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (WEF) ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ 56ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੈਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ; ਉਹ ਇੰਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, "ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਦੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ" 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ।

17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।"

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਚੀਨ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 100% ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 49,000 ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਕੈਨੋਲਾ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 84% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 15% ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ ਹੈ।

ਕਾਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।" ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੇਵੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਧਾਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੇਵੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ
GOLDEN DOME
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
