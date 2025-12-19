ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ NDAA 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਐਨਡੀਏਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Published : December 19, 2025 at 12:14 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (NDAA) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਲਈ $890 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ "ਜੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।" ਇਹ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਹਿਤਾਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ, ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਏਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਰੁਖ
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਰੁਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਨਡੀਏਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ-ਐਟ-ਲਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ
NDAA ਤਾਈਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NDAA ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
NDAA, ਜੋ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। FY26 ਕਾਨੂੰਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੌਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।