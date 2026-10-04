ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਹੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਖਾ: ਟਰੰਪ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 4, 2026 at 10:19 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਔਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ "ਖਤਮ" ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਲਵਾਂਗੇ।"
🚨 BREAKING:— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 3, 2026
🇺🇸🇮🇷 President Trump just dropped a massive warning to Iran.
He says a major decision is imminent, Iran is already "DECIMATED," and they now face two clear choices:
The EASY way, or the HARD way.
Which path do you think they'll take? 👇 pic.twitter.com/gwCEiXxN1I
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। "ਈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, "ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ, 'ਦੇਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 301 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।" ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ।" ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।