ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਟਰੰਪ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
Published : November 8, 2025 at 10:01 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗੋਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ G-20 ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ (ਡੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ, ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
US President Donald Trump posts, " it is a total disgrace that the g20 will be held in south africa. afrikaners (people who are descended from dutch settlers, and also french and german immigrants) are being killed and slaughtered, and their land and farms are being illegally… pic.twitter.com/oUKxCZwgNl— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2025
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮਿਆਮੀ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ G-20 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!" ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ
ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਗੋਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ G20 ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ G20 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ G-20 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
22-23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ' ਚ ਹੋਵੇਗਾ G-20
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ G-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 22-23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਮੇਲਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।