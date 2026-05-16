ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ISIS ਦੇ ਦੂਜੇ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਅਬੂ-ਬਿਲਾਲ ਅਲ-ਮਿਨੁਕੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਤਮਾ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ISIS ਦੇ ਦੂਜੇ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਅਬੂ-ਬਿਲਾਲ ਅਲ-ਮਿਨੁਕੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਤਮਾ
ਟਰੰਪ ਮੁਤਾਬਕ ਅਬੂ-ਬਿਲਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
By IANS
Published : May 16, 2026 at 1:37 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾ ਅਬੂ-ਬਿਲਾਲ ਅਲ-ਮਿਨੂਕੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਲੁਕਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਬਹਾਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾ ਅਬੂ-ਬਿਲਾਲ ਅਲ-ਮਿਨੂਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"
Tonight, at my direction, brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission to eliminate the most active terrorist in the world from the battlefield. Abu-Bilal al-Minuki, second in command of ISIS globally,… pic.twitter.com/60IxswqpsQ— Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 16, 2026
ਉਹ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਬੂ-ਬਿਲਾਲ ਅਲ-ਮਿਨੂਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਬਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਅਲੀ ਅਲ-ਮਾਈਨੁਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ISIS ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13224 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਫਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਮਾਂਡਰ
ਕਾਊਂਟਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਮੈਨੂਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ (ISWAP) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ISIS ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ (GDP) ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੀਲ ਚਾਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।