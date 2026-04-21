ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

extension of ceasefire
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 21, 2026 at 11:14 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂ। ਈਰਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।"

ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।"

ਜੰਗਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ : ਟਰੰਪ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ "ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।"

ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਂਸ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 27 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

