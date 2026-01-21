ਜੀ-7 ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮਲ...
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੀ-7 ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੈਨੁਅਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ-7 ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
#WATCH | On being asked if he will attend the G7 emergency meeting in Paris, US President Donald Trump says, " no, i wouldn't do that...because emmanuel is not going to be there very long and there's no longevity there..."— ANI (@ANI) January 20, 2026
(video source: the white house) pic.twitter.com/zy0JG3o1pG
ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, 'ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। 1. ਮੈਂ ਦਾਵੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਕਰੇਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 2. ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਡਿਨਰ ਕਰੋ।' ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਟੋ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਨਾਟੋ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੀਵਿਤ ਜਾਂ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਟੋ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਟੋ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਇਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।'
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੱਠ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਸੀ।