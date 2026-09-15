AI ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 'ਬਿਮਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ: ਟਰੰਪ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਏਆਈ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ANI
Published : September 15, 2026 at 2:27 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਏਆਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੌੜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ) ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ "ਬਿਮਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਐਂਥਰੋਪਿਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾਰੀਓ ਅਮੋਡੇਈ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਏਆਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
The people that say AI is going to destroy the World, and that Data Centers are bad for your neighborhood, are the same people that said, just a short time ago, that the World would be extinguished by “Climate Change.” That HOAX never worked out for them, and now they’re on to the next one. These people are Revolutionaries, but Revolutionaries for a Bad and Evil Cause. Soon you’ll find out they’re working for people that do not have the best interests of the United States in mind! President DONALD J. TRUMP ( TS: Sep 14 2026, 4:30 PM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 14, 2026
"ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਆਈ ਵਿਕਾਸ"
ਅਮੋਦੇਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਆਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ "ਆਵਰਤੀ ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ (ਉੱਚ ਆਈਕਿਊ!) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
"ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ"
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾਰੀਓ ਅਮੋਡੇਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ (ਉੱਚ ਆਈਕਿਊ!) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ!
I am the Hoax Buster, and I’m right now breaking another Hoax — That AI is going to take over, consume, and destroy the World, and that Robots will be marching into our Cities, and getting rid of us all! This is even wilder than the RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA HOAX, or the Global Warming Scam. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP ( TS: Sep 14 2026, 4:34 PM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 14, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇੱਕ "ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ "ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ" ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। "ਏਆਈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਏਆਈ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ! ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਦਾਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ!
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਵੱਡਾ ਏਆਈ/ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬੂਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ!"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਕਾਬਲਾ" ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾਰੀਓ ਅਮੋਡੇਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਏਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਚੂਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਆਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਓਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਏਆਈ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਏਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਏਆਈ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਬੀਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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