ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੂੜਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸਿਆ।

By ANI

Published : May 12, 2026 at 11:54 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰਨਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੂੜਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਜੀਨੀਅਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੋਲ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 'ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ' ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਧੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਬਾਮਾ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਡੇਨ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧੂੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਟ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਇਹ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। US ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ-ਬਾਘਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 14-ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ AEOI ਦੇ ਹੈੱਡ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਹਿਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਟੀਵੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ AEOI ਦੇ ਹੈੱਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

