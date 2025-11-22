ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੋਹਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 28-ਨੁਕਾਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
Published : November 22, 2025 at 1:36 PM IST
ਕੀਵ: ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰੂਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ", ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀਵ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਸਕੱਤਰ ਡੈਨ ਡ੍ਰਿਸਕੋਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਿਤਾਇਆ।
'ਯੂਕਰੇਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ'
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ,"। "ਯੂਕਰੇਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਗੁਆਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਥੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲਓ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਅਲਾਸਕਾ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ "ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ" ਅਤੇ "ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਯੋਜਨਾ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਈਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ'
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ," ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਈਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਕਰੇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। "ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 28-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ "ਦਿ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕਿਲਮੇਡ ਸ਼ੋਅ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।" "ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ।" ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ "ਲੜਨਾ ਬੰਦ" ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ "ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ" ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਮਰਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ" ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। "ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ,"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ "ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ "ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।"
ਯੂਰਪ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਕਾਜਾ ਕੈਲਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਯੂਰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।" "ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।" ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ "ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ" ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ
ਸੈਨੇਟ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟਰ ਰੋਜਰ ਵਿਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਖੌਤੀ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।" "ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਵਿਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕੂਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਰੁਸਤਮ ਉਮੇਰੋਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੇਰੋਵ ਨੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮੇਰੋਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਚਰਚਾ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ।"