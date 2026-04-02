'ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਦੋਸਤੀ', ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 2, 2026 at 5:57 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।" ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।"

ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦਫਤਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ,ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਗੋਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਗੋਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਸੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੋਰ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਵੀ ਹਨ।

ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ਼ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ "ਟਰੰਪ ਆਲਵੇਜ਼ ਚਿੰਕਜ਼ ਆਊਟ (TACO)" ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਟਰੰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੰਗੀ।

ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇੱਕ ਤੰਗ ਜਲਮਾਰਗ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਕਰਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

