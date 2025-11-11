ETV Bharat / international

BBC ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲੇ ਟਰੰਪ, 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

By AFP

Published : November 11, 2025 at 7:24 PM IST

ਲੰਡਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਏਐਫਪੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਡਾਕਿਉਮੈਂਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਸੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ... ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $1,000,000,000 (ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।"

"ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ" ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਨੋਰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੀ "ਸਮੀਖਿਆ" ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।

'ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ'

ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ 2020 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿੱਚ "ਝੂਠ, ਬਦਨਾਮੀ, ਬਦਨੀਤੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ" ਢੰਗ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ "ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ।" ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ: "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।"

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਝੂਠ, ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"

ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਬੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ "ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਬੀਸੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ," ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਟਿਮ ਡੇਵੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡੇਬੋਰਾ ਟਰਨੈਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ" ਅਤੇ "ਬੇਈਮਾਨ" ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੂੰ "100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ" ਕਿਹਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ।"

ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰਟਰ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬਾਹਰੀ ਮਿਆਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ "ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ" ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ "ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ" ਮੰਨਿਆ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗਲਾਸਟਨਬਰੀ ਪੌਪ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਕ-ਰੈਪ ਜੋੜੀ ਬੌਬ ਵੇਲਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

